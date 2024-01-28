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Гол Капризова не помог «Миннесоте» набрать очки с «Анахаймом»

Гол Капризова не помог «Миннесоте» набрать очки с «Анахаймом»
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В ночь с 27 на 28 января мск на арене «Эксел Энерджи-центра» в американском Сент-Поле состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

На седьмой минуте встречи счёт открыл российский нападающий Кирилл Капризов. Две минуты спустя «Дакс» сравняли счёт броском Троя Терри, но шайба Джона Меррилла на 19-й минуте оставила первый период за «Уайлд». На 47-й минуте Райан Строум вторично сравнял результат, а на 52-й минуте Терри вывел «Анахайм» вперёд, оформив дубль. Счёт 2:3 остался на табло до финальной сирены.

«Миннесота» потерпела второе поражение кряду в регулярном чемпионате после трёх побед подряд. Для «уток» эта победа стала второй в шести последних матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Капризов (Цуккарелло, Бродин) – 06:39     1:1 Терри (Ватрано, Гру) – 08:17     2:1 Меррилл (Цуккарелло, Мермис) – 18:37     2:2 Строум (Гудас, Хенрик) – 46:45     2:3 Терри (Хенрик, Вааканайнен) – 51:40    
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