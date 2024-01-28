Гол Капризова не помог «Миннесоте» набрать очки с «Анахаймом»

В ночь с 27 на 28 января мск на арене «Эксел Энерджи-центра» в американском Сент-Поле состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

На седьмой минуте встречи счёт открыл российский нападающий Кирилл Капризов. Две минуты спустя «Дакс» сравняли счёт броском Троя Терри, но шайба Джона Меррилла на 19-й минуте оставила первый период за «Уайлд». На 47-й минуте Райан Строум вторично сравнял результат, а на 52-й минуте Терри вывел «Анахайм» вперёд, оформив дубль. Счёт 2:3 остался на табло до финальной сирены.

«Миннесота» потерпела второе поражение кряду в регулярном чемпионате после трёх побед подряд. Для «уток» эта победа стала второй в шести последних матчах.