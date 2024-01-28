Гол Капризова не помог «Миннесоте» набрать очки с «Анахаймом»
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В ночь с 27 на 28 января мск на арене «Эксел Энерджи-центра» в американском Сент-Поле состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс». Победу со счётом 3:2 одержали гости.
На седьмой минуте встречи счёт открыл российский нападающий Кирилл Капризов. Две минуты спустя «Дакс» сравняли счёт броском Троя Терри, но шайба Джона Меррилла на 19-й минуте оставила первый период за «Уайлд». На 47-й минуте Райан Строум вторично сравнял результат, а на 52-й минуте Терри вывел «Анахайм» вперёд, оформив дубль. Счёт 2:3 остался на табло до финальной сирены.
«Миннесота» потерпела второе поражение кряду в регулярном чемпионате после трёх побед подряд. Для «уток» эта победа стала второй в шести последних матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Капризов (Цуккарелло, Бродин) – 06:39 1:1 Терри (Ватрано, Гру) – 08:17 2:1 Меррилл (Цуккарелло, Мермис) – 18:37 2:2 Строум (Гудас, Хенрик) – 46:45 2:3 Терри (Хенрик, Вааканайнен) – 51:40
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