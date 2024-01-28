Нападающий «Вашингтона» Макс Пасиоретти вновь получил травму

В Далласе (США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Даллас Старз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:4 в овертайме одержали хозяева.

Нападающий «Вашингтона» Макс Пасиоретти покинул матч в третьем периоде и больше на площадку не возвращался. Форвард дебютировал за «Кэпиталз» 3 января после травмы ахилла, из-за которой нападающий пропустил пять месяцев. Как сообщает пресс-служба «Вашингтона», новая травма Пасиоретти не связана с прошлым разрывом ахиллова сухожилия.

35-летний Пасиоретти в текущем сезоне провёл за «Вашингтон» 12 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и отдал шесть результативных передач. Всего в НХЛ Пасиоретти набрал 652 (327+325) очка за 867 матчей.