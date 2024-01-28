Труба дисквалифицирован на два матча за удар локтем нападающего «Вегаса» Павла Дорофеева

29-летний американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба дисквалифицирован на два матча за удар локтем российского нападающего «Вегас Голден Найтс» (2:5) Павла Дорофеева. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги. Защитник также оштрафован на $ 83,333 тыс.

Инцидент произошёл на 18-й минуте второго периода встречи. В левом круге вбрасывания в своей зоны защитник «Рейнджерс» Труба ударил Дорофеева локтем в голову в борьбе за шайбу. Судьи не зафиксировали нарушения правил в игре. Российский нападающий после этого покинул лёд и не смог продолжить матч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это вторая дисквалификация и третий штраф Трубы за карьеру в НХЛ. В текущем сезоне защитник набрал 19 (3+16) очков за 48 матчей.