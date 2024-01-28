«Салават Юлаев» поздравил воспитанника клуба Шакира Мухамадуллина с дебютом в НХЛ

Пресс-служба «Салавата Юлаева» поздравила российского защитника Шакира Мухамадуллина с дебютным матчем в НХЛ. Воспитанник уфимцев провёл свой первый матч в лиге за «Сан-Хосе Шаркс» во встрече с «Баффало» (2:5).

«Поздравляем нашего защитника с первым матчем в лиге и гордимся ещё одним талантливым парнем из Уфы. Так держать!» — заявила пресс-служба уфимцев.

В дебютном матче в НХЛ Мухамадуллин провёл на площадке 19 минут и 21 секунду. Россиянин отметился тремя бросками по воротам и одним силовым приёмом, завершив матч с нейтральным показателем полезности.

22-летний Мухамадуллин в этом сезоне принял участие в 39 матчах за «Барракуду», набрав 26 (5+21) очков и установив карьерные рекорды в АХЛ во всех атакующих категориях. Мухамадуллин делит второе место в команде АХЛ по передачам и четвёртое по очкам. Среди защитников АХЛ он занимает шестое место по передачам и 10-е по результативным баллам.