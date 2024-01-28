«Наконец-то я забил». Орлов оценил победный гол на последней минуте матча с «Аризоной»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов прокомментировал свой победный гол за 36 секунд до конца матча с «Аризоной». Россиянин великолепным броском с острого угла принёс победу «Харрикейнз» со счётом 3:1.

«Наконец-то я забил. Это важно, но ещё важнее одержать победу до перерыва на Матч звёзд. Мы хотим чувствовать себя комфортно и в хорошем настроении. Каждое очко имеет значение, особенно в нашем дивизионе, где идёт напряжённая борьба. Нужно набраться терпения и продолжать делать то, что нужно, и не разочаровываться.

Наша сила в нападении. Чем больше мы будем играть в зоне нападения, тем больше у нас шансов на победу. Если у нас шайба, то мы играем в нападении, а если нет, мы просто играем глубже в зоне соперника и пытаемся провести форчекинг», — цитирует Орлова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету Орлова 17 (3+14) очков в 48 матчах.