«Металлург» в Хабаровске нанёс «Амуру» девятое поражение подряд
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 3:2.
«Металлург» забросил две шайбы уже к середине первого периода, когда голами отметились Никита Михайлис и Данила Юров. Хозяевам удалось отыграть одну шайбу на 32-й минуте матча, когда гол забил Владислав Барулин. Долгое время счёт оставался неизменным, пока на 57-й минуте гол не забил нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин. Хабаровчане моментально ответили шайбой Ивана Мищенко и организовали нервную концовку.
«Амур» потерпел девятое поражение подряд. Ответный матч между командами пройдёт завтра, начало в 12:00 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Карпов, Гребёнкин) – 02:37 (5x5) 0:2 Юров (Пресс) – 11:24 (5x5) 1:2 Барулин (Щемеров, Бочаров) – 31:42 (5x5) 1:3 Гребёнкин (Вовченко, Гераськин) – 56:27 (5x5) 2:3 Мищенко (Гуркин, Бродхёрст) – 57:52 (5x5)
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