«Авангард» стал вторым участником плей-офф в Восточной конференции КХЛ

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 3:2.

Благодаря этой победе магнитогорцев, омский «Авангард» стал вторым участником плей-офф в Восточной конференции. Омский клуб занимает второе место в таблице Востока, набрав 79 очков в 55 матчах. Хабаровский «Амур» и «Сибирь» имеют 53 очка, занимают 9-е и 10-е места в таблице Восточной конференции и даже теоретически не смогут обогнать омичей.

Сегодня, 28 января, «Авангард» проведёт домашний матч с челябинским «Трактором». Матч пройдёт в Омске и начнётся в 14:00 мск. Омичам осталось провести 13 матчей в регулярном чемпионате.