Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» стал вторым участником плей-офф в Восточной конференции КХЛ

«Авангард» стал вторым участником плей-офф в Восточной конференции КХЛ
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 3:2.

Благодаря этой победе магнитогорцев, омский «Авангард» стал вторым участником плей-офф в Восточной конференции. Омский клуб занимает второе место в таблице Востока, набрав 79 очков в 55 матчах. Хабаровский «Амур» и «Сибирь» имеют 53 очка, занимают 9-е и 10-е места в таблице Восточной конференции и даже теоретически не смогут обогнать омичей.

Сегодня, 28 января, «Авангард» проведёт домашний матч с челябинским «Трактором». Матч пройдёт в Омске и начнётся в 14:00 мск. Омичам осталось провести 13 матчей в регулярном чемпионате.

Материалы по теме
«Металлург» в Хабаровске нанёс «Амуру» девятое поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android