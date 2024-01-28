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Тренер «Металлурга» Разин — о победе над «Амуром»: достояли, дотерпели и выиграли

Тренер «Металлурга» Разин — о победе над «Амуром»: достояли, дотерпели и выиграли
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу в матче с «Амуром» (3:2). Магнитогорцы одержали вторую победу в рамках дальневосточного выезда.

«В Хабаровске всегда тяжело играть, тем более в воскресенье в раннее время. Тяжело просыпаться и начинать матч. Первый период проиграли по скоростям, но показали почти стопроцентную реализацию своих моментов. Повели 2:0. К сожалению, не реализовали свои моменты во втором периоде. Соперник этим воспользовался. Хорошая поддержка трибун, было тяжело в третьем периоде. Вовремя забили третий гол, достояли, дотерпели и выиграли», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

Благодаря этой победе «Металлурга» омский «Авангард» стал вторым участником плей-офф в Восточной конференции. Повторный матч между «Металлургом» и «Амуром» пройдёт завтра в Хабаровске и начнётся в 12:00 мск.

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