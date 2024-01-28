«Драматический матч, но я оптимизма не теряю». Мартемьянов — о поражении от «Металлурга»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (2:3). Это поражение стало девятым подряд для хабаровчан.

«Драматический матч. Равный первый период. Команда соперника мастеровитая — без слабых мест. Во втором периоде после забитого гола почувствовали, что мы что-то можем. В третьем периоде пошли ва-банк, стали прессинговать по всей площадке, но пропустили гол на контратаке.

Наши парни молодцы, сражались до конца. Да, проиграли. Может быть, девятое поражение для кого-то уныние, но я оптимизма не теряю. Надеюсь, завтра мы дадим бой», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

«Амур» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Отставание хабаровчан от зоны плей-офф составляет четыре очка при игре в запасе. Ответный матч между командами пройдёт завтра, начало в 12:00 мск.