Капитан «Сан-Хосе» сравнил Шакира Мухамадуллина с лучшими защитниками НХЛ

Капитан «Сан-Хосе» Логан Кутюр оценил дебютный матч в НХЛ российского защитника Шакира Мухамадуллина. Россиянин не отметился результативными действиями в матче с «Баффало» (2:5).

«Он выглядел готовым к первой игре в НХЛ. Перед матчем он смеялся с ребятами. Сразу думаешь о таких парнях, как Даути, Хейсканен. Я не сравниваю его с ними. Но эти ребята играют без нервов. Кое-что из этого есть в игре Шакира», — цитирует Кутюра пресс-служба клуба.

В дебютном матче в НХЛ Мухамадуллин провёл на площадке 19 минут и 21 секунду. Россиянин отметился тремя бросками по воротам и одним силовым приёмом, завершив матч с нейтральным показателем полезности. 22-летний Мухамадуллин в этом сезоне принял участие в 39 матчах за «Барракуду», набрав 26 (5+21) очков и установив карьерные рекорды в АХЛ во всех атакующих категориях.