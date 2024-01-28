The Athletic объяснил, почему считает Кучерова одним из претендентов на «Харт Трофи»

Журналист The Athletic Шайна Голдман назвала нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова одним из претендентов на звание лучшего игрока сезона.

«Кучеров не только MVP «Лайтнинг», но и должен претендовать на «Харт Трофи», независимо от позиции «Лайтнинг» в плей-офф. Он является лучшим бомбардиром сезона и внёс свой вклад в результативность «Лайтнинг», заработав очко как минимум в половине голов команды. В игре «пять на пять» он оказывает лучшее влияние на ожидаемую и фактическую генерацию голов «Лайтнинг». Всё это способствует среднему игровому результату 1,51 очка за игру, что входит в десятку лучших в лиге», — цитирует журналиста The Athletic.

После двух передач в матче с «Нью-Джерси» (6:3) на счету Кучерова стало 85 (32+53) очков в нынешней регулярке, что позволило ему обойти в гонке бомбардиров Натана Маккиннона из «Колорадо».