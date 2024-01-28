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«Ак Барс» нанёс пятое поражение кряду «Барысу», одержав победу на выезде

«Ак Барс» нанёс пятое поражение кряду «Барысу», одержав победу на выезде
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В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, вследствие которой хозяева потерпели пятое поражение кряду.

Счёт в матче был открыт на старте первого периода защитником «Ак Барса» Дмитрием Юдиным. Уже в середине этой двадцатиминутки гости укрепили преимущество, отличился нападающий Кирилл Семёнов. Однако за 14 секунд до конца этого же игрового отрезка хозяева сократили отставание усилиями Давида Скленички. Следующий гол зрители увидели лишь в третьем периоде, когда отличился американский защитник казанцев Митчелл Миллер, установивший окончательный счёт в матче.

«Ак Барс», набрав 68 очков в 56 матчах, поднимается на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (44) – на последней, 12-й, строчке.

Статистика чемпионата КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Юдин (Миллер, Кошелев) – 04:29 (5x4)     0:2 Семёнов (Кошелев) – 12:45 (5x5)     1:2 Скленичка (Камара, Апальков) – 19:46 (5x4)     1:3 Миллер (Кошелев, Семёнов) – 46:08 (5x5)    
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