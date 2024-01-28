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«Макс Шабанов – этим всё сказано». А. Заварухин – о лакросс-голе в матче с «Авангардом»

«Макс Шабанов – этим всё сказано». А. Заварухин – о лакросс-голе в матче с «Авангардом»
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Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Завахурин оценил лакросс-гол 23-летнего российского нападающего Максима Шабанова в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (5:4), который принёс его команде победу в этом матче.

«Как оценю лакросс-гол? Макс Шабанов — этим всё сказано. Ожидал ли от него такого действия? Конечно. Всегда ли у него получается это на тренировках? Не буду говорить успешно или нет. Сегодня стопроцентный результат.

Разрешаю ли такие действия в матче? У нас в атаке полное творчество. У нас нет схем у ворот соперника, там мы творим и созидаем», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора» на официальном сайте клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для Шабанова этот гол стал 22-м в 56-й игре нынешнего сезона. Всего на его счету 47 (22+25) результативных действий при показателе полезности «+9».

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