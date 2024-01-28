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Билялетдинов – о матче с «Барысом»: «Ак Барс» работал на результат

Билялетдинов – о матче с «Барысом»: «Ак Барс» работал на результат
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своих подопечных в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом» (3:1).

«Я считаю, что у нас игра сложилась сегодня – ребята хорошо отработали, хотя было очень сложно, особенно в последние минуты. Но ребята выстояли, они играли самоотверженно, ловили на себя шайбы, потому что мы играли на результат. Поэтому я доволен и ребятами, и результатами.

Что такого необычного предложили соперники в этом сезоне? Конечно, всё меняется с каждым годом, сейчас хоккей сам по себе очень быстрый, ещё быстрее, чем в прошлом сезоне. Поэтому надо перестраиваться, надо уметь играть против быстрых команд, тогда всё будет нормально», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Ак Барс», набрав 68 очков в 56 матчах, поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (44) – на последней, 12-й, строчке.

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