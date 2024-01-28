Лучший бомбардир «Ак Барса» Вадим Шипачёв пропустил матч с «Барысом» из-за травмы

36-летний российский нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом» (3:1) из-за повреждения. Об этом сообщил главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов на пресс-конференции после матча.

«Что с Шипачёвым? У него небольшая травма», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, что Шипачёв является лучшим бомбардиром «Ак Барса» в нынешнем сезоне. Проведя 51 матч, он набрал 40 (13+27) очков и заработал показатель полезности «-1». Всего в КХЛ на счету Вадима 914 (288+626) результативных действий в 971 встрече. Контракт российского нападающего с казанским клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.