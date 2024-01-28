Кравец: «Авангарду» нужна солидность. Не нужно надеяться, что кто-то сдастся

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец объяснил, что следует делать его команде, чтобы не допустить поражений, ведя с комфортным преимуществом. В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» омский клуб вёл со счётом 3:0, однако уступил – 4:5.

«Как исключить провалы при крупном счёте в свою пользу? Каждый игрок должен ответственно относиться к своей работе, а команде нужна солидность, чтобы не останавливаться, а добивать соперника. Нужно выполнять игровое задание на протяжении на всех 60 минут, не нужно надеяться, что кто-то сдастся.

Кредит доверия к Чмыхову? А что, кроме него есть кому играть? Вот и ответ. Но ошибаются все, нельзя же сказать, что он в каждом матче плохо играет. Надо убирать эти ошибки. Чмыхов вообще так много играет первый сезон, у Гуляева первый сезон. Это всё естественно. Просто нужно, может быть, не давать возможности ребятам допускать такие ошибки, играть в чужой зоне, не допускать контратаки. Так любого можно обвинить, но ошибки делают все», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.