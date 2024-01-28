Кравец: игра «Авангарда» не смотрелась досадно. Но очень огорчил пятый гол из-за ворот

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец признался, что лакросс-гол нападающего «Трактора» (4:5) Максима Шабанова очень огорчил его.



«Что расстроило больше всего сегодня? Очень огорчил пятый гол из-за ворот. И четвёртый, который был забит после вбрасывания при работе в зоне «5 на 5». Наша игра не смотрелась досадно, были хорошие скорости, моменты. Проблема второго периода? Да нет никакой проблемы второго периода! В прошлом матче его выиграли, в позапрошлом тоже выиграли. Сегодня проиграли 0:2, но вспомните, сколько у нас моментов было в этом периоде и как мы пропустили эти два гола: один в своей зоне, а другой – в меньшинстве побежали забивать, и нас отрезали. Не было такого, что мы из зоны не вылезали. Сами не забили и получили назад – это хоккей.

Концовка? Не сразу смогли войти в зону, было много потерь, но на последней минуте были моменты забить. Но поздно это всё. Нельзя доводить игру, в которой ты ведёшь 3:0, до такого состояния. Это наша главная проблема, которую нужно исправлять», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.