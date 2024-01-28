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Митчелл Миллер – о голе «Барысу»: ребята у ворот помогли и закрыли обзор вратарю

Митчелл Миллер – о голе «Барысу»: ребята у ворот помогли и закрыли обзор вратарю
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22-летний американский защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер подвёл итоги выездной встречи с казахстанским «Барысом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а также прокомментировал свою заброшенную шайбу.

«Думаю, мы провели не самый идеальный матч, но он был неплохим. Амир Мифтахов вообще сегодня действовал просто здорово. Эта победа важна для нас.

Мой гол? Рад забить. Я получил шайбу, бросил, а ребята у ворот помогли и закрыли обзор вратарю», — приводит слова Миллера пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Миллер принял участие в 20 матчах, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-1». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2026 года.

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