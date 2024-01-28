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Роман Ротенберг обратился к Владимиру Путину со словами благодарности

Роман Ротенберг обратился к Владимиру Путину со словами благодарности
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Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг выступил со словами благодарности в адрес президента России Владимира Путина после его рабочей поездки на новую «СКА-Арену».

«Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне от имени СКА, и от имени ФХР, сборной, всей огромной хоккейной семьи, а также многомиллионной армии болельщиков передать слова благодарности лично Вам, а также всем, кто участвовал в строительстве самой большой в мире хоккейной арены! Огромное Вам спасибо!

И ещё бы я отметил в присутствии уважаемого Александра Григорьевича, что Россию с Белоруссией никому и никогда не победить, раз в это сложное время строятся такие ледовые дворцы спорта, устремленные в будущее!» — приводит слова Ротенберга пресс-служба Федерации хоккея России.

Напомним, Владимир Путин посетил «СКА-Арену» вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Почётным гостям были вручены именные майки СКА, а сам президент России отметил шикарное обустройство нового спортивного сооружения.

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