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Игрок молодёжной сборной Канады – 2018 сдался лондонской полиции из-за секс-скандала

Игрок молодёжной сборной Канады – 2018 сдался лондонской полиции из-за секс-скандала
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24-летний канадский нападающий Алекс Форментон, принимавший участие в молодёжном чемпионате мира – 2018 в составе своей национальной сборной, сдался полиции Лондона (Великобритания) в связи с инцидентом произошедшем после того турнира, когда пять хоккеистов, предположительно, подвергли девушку сексуальному насилию. Об этом сообщает The Globe and Mail.

Перед тем, как сдаться полиции, Форментон взял бессрочный отпуск в своём клубе из чемпионата Швейцарии — «Амбри-Пиотте». Сегодня утром он появился в полицейском управлении Лондона в сопровождении известных адвокатов по уголовным делам Дэниела Брауна и Линдси Борд.

«Лондонская полиция предъявила обвинения нескольким игрокам, включая Форментона, в связи с обвинением, выдвинутым в 2018 году. Алекс будет отстаивать свою невиновность и просит людей не спешить с вынесением решения, не выслушав всех доказательств», — говорится в заявлении юрисов Форментона.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что лондонская полиция проинструктировала пятерых членов юношеской команды 2018 года сдаться им в преддверии предъявления уголовных обвинений в связи с предполагаемым групповым сексуальным насилием в лондонском отеле в 2018 году. Инцидент произошел после торжественных мероприятий 18 июня 2018 года, на которых юниорскую сборную чествовали после завоевание золота на чемпионате мира несколькими месяцами ранее.

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