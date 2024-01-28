Кокорев – после поражения от «Куньлуня»: парни красавцы – вытащили игру с 0:3

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:4 ОТ).

«Мы играем пятую игру через день, четыре матча были на выезде. Начало было тяжёлое – вкатывались, искали эмоции и так далее. Парни – красавцы, вытащили игру с 0:3, сделали камбэк. Да, немного не повезло нам в овертайме, но мы на правильном пути, я считаю. Надо восстановиться и готовиться к завтрашней игре», — приводит слова Кокорева пресс-служба «Сочи» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Куньлунь», набрав 42 очка в 57 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Сочи» (43) располагается на девятой строчке.