ВХЛ выступила с заявлением по драке болельщиков на матче ВХЛ в Самаре, осудив их действия

Пресс-служба Всероссийской хоккейной лиге опубликовала заявление о произошедшей массовой драке между болельщиками на матче регулярного чемпионата в «Ледовом дворце» в Самаре, в котором ЦСК ВВС принимал пензенский «Дизель» (3:4)

«На 53-й минуте матча регулярного чемпионата «Olimpbet ВХЛ — Кубка Шелкового пути» между командами ЦСК ВВС (Самара) и «Дизель» (Пенза) на трибунах СКК «Дворец Спорта» в Самаре произошла драка между болельщиками играющих команд.

Лига категорически осуждает такое поведение болельщиков и всесторонне разберет произошедший инцидент. По факту случившегося возбуждено производство в Дисциплинарном комитете ФХР, а действиям всех сторон будет дана правовая оценка и вынесены соответствующие санкции.

О принятых решениях Лига сообщит дополнительно», — гласит заявление ВХЛ, опубликованное на официальном сайте.

Драка болельщиков на матче ВХЛ. Фото: youtube.com

Отметим, что обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы ВХЛ. «Дизель», набрав 48 очков в 49 матчах, располагается на 21-й позиции, а ЦСК ВВС (44) находится на 24-м месте. Лидирует же в соревновании пермский «Молот» (75).