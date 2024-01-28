Райнхарт забил в большинстве столько же, сколько и «Питтсбург», и больше, чем «Вашингтон»

28-летний канадский нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт благодаря голу минувшей ночью в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ) в большинстве сумел отметиться забавным статистическим достижением. Это в социальной сети «Х» (ранее Twitter) сообщил журналист Том Джулитти.

В нынешнем сезоне на счету Райнхарта уже 20 голов в большинстве – это столько же, сколько у «Питтсбург Пингвинз», «Баффало Сэйбрз» и «Сан-Хосе Шаркс», и больше, чем у «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхоукс» (оба – по 19).

Напомним, в нынешнем сезоне Райнхарт провёл 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отметился 62 (37+25) результативными действиями при показателе полезности «+13». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 663 встречи и 506 (235+271) очков.