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«Вам спасибо!» Хоккеист «Сибири» Сушко развеселил корреспондентку на интервью в перерыве

«Вам спасибо!» Хоккеист «Сибири» Сушко развеселил корреспондентку на интервью в перерыве
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24-летний белорусский нападающий «Сибири» Максим Сушко своим появлением на флэш-интервью после второго периода проигранного матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:4) поднял настроение корреспондентке Кристине Захаровой, работавшей на матче.

«Вам спасибо», — так подытожил свою речь Сушко, что повеселило Захарову, которая даже попыталась оттолкнуть хоккеиста, что видно из опубликованного видео в социальных сетях.

ВИДЕО.

Отметим, что Кристина Захарова является дочерью легендарного Михаила Захарова, возглавлявшего сборную Беларуси на Олимпийских играх 2010 года.

Примечательно, что после матча исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов раскритиковал выступления Сушко в нынешнем сезоне, заявив, что хоккеист не показывает и 50% от своих возможностей, в сравнении с прошлым сезоном.

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