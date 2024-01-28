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Козырев – об игре с ЦСКА: мы хорошо играем с фаворитами, обыгрываем их. И Восток, и Запад

Козырев – об игре с ЦСКА: мы хорошо играем с фаворитами, обыгрываем их. И Восток, и Запад
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Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА (2:6).

«Увы, отрицательный результат. Создали сами себе проблемы при подавляющем преимуществе, особенно в первом периоде. Наше исполнительское мастерство оказалось ниже, чем у соперника. Тренировки во время перерыва? Будем тренироваться, как и тренировались. Не можем противостоять фаворитам? Не соглашусь. Мы хорошо играем с фаворитами, обыгрываем их. И Восток, и Запад», — приводит слова Козырева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, ЦСКА благодаря этой победе опередил «Северсталь» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В активе подопечных Сергея Фёдорова 63 очка в 56 матчах. У «Северстали» аналогичные показатели, однако из-за большего количества побед в основное время впереди армейцы (26 против 24).

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