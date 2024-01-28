«Непростые времена, надо это пережить». Квартальнов – о кризисе с травмами в «Динамо» Мн

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над новосибирской «Сибирью» (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, а также прокомментировал ситуацию с несколькими выбывшими из состава хоккеистами из-за травм.

«Хорошая игра. Прошла непростая пятиматчевая серия, сложная логистика была. Потеряли несколько бойцов, поэтому немножко волновались за эту игру. Ребята молодцы. Сыграли достойно, думаю, мы контролировали игру. Третий период нам в плюс.

Что с Горбуновым? Выезд точно без него. Скажу так — травма средней тяжести.

Почему не играл Фриц? Не смог, травма. Как-то посыпались. Молодёжь будет играть. Кто-то выбывает — это часть профессионального спорта. Молодые ребята получат шанс, будут выходить и защищать нашу «Д». Непростые времена, но это надо пережить», — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, минское «Динамо», набрав 57 очков в 56 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче подопечные Дмитрия Квартальнова отправятся на выезд в Череповец, где встретятся с местной «Северсталью». Игра пройдёт в среду, 31 января. Начало матча запланировано на 19:30 мск.