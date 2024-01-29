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«Тампа» не может активировать Сергачёва из LTIR из-за проблем с потолком зарплат

«Тампа» не может активировать Сергачёва из LTIR из-за проблем с потолком зарплат
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» активировала защитника Хэйдна Флёри из долгосрочного списка травмированных (LTIR), сообщает CapFriendly.

После этого у «Лайтнинг» осталось $ 8 млн 325 тыс. свободного места под потолком зарплат.

Таким образом, для активации из аналогичного списка российского защитника Михаила Сергачёва, имеющего кэпхит $ 8,5 млн, «молниям» необходимо сначала освободить как минимум $ 175 тыс.

Напомним, Сергачёв был помещён в долгосрочный список травмированных в начале января. Россиянин получил травму 20 декабря, когда левой ногой заблокировал бросок в первом периоде матча с «Сент-Луис Блюз» (6:1) и не смог доиграть встречу. В нынешнем сезоне НХЛ 25-летний Сергачёв провёл 33 матча, в которых забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Пол (Хедман, Рэддиш) – 21:09     2:0 Хагель (Хедман, Пол) – 30:40     2:1 Палат (Хишир, Hatakka) – 42:49     3:1 Стэмкос (Пербикс, Кучеров) – 43:49     3:2 Братт (Хишир) – 47:19     4:2 Пойнт – 53:52     4:3 Тоффоли (Палат, Немец) – 57:22     5:3 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 58:21     6:3 Пойнт (Хедман, Стэмкос) – 59:06    
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