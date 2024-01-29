«Тампа» не может активировать Сергачёва из LTIR из-за проблем с потолком зарплат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» активировала защитника Хэйдна Флёри из долгосрочного списка травмированных (LTIR), сообщает CapFriendly.
После этого у «Лайтнинг» осталось $ 8 млн 325 тыс. свободного места под потолком зарплат.
Таким образом, для активации из аналогичного списка российского защитника Михаила Сергачёва, имеющего кэпхит $ 8,5 млн, «молниям» необходимо сначала освободить как минимум $ 175 тыс.
Напомним, Сергачёв был помещён в долгосрочный список травмированных в начале января. Россиянин получил травму 20 декабря, когда левой ногой заблокировал бросок в первом периоде матча с «Сент-Луис Блюз» (6:1) и не смог доиграть встречу. В нынешнем сезоне НХЛ 25-летний Сергачёв провёл 33 матча, в которых забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.
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