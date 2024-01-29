Форвард «Рейнджерс» Хитил выбыл до конца сезона из-за травмы

24-летний чешский центральный нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил не сможет помочь своей команде в оставшейся части сезона из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, накануне встречи с «Вегас Голден Найтс» (2:5) в субботу, 27 января, Хитил вышел на необязательную тренировку «синерубашечников» и покинул её с помощью партнёров. Ему потребовалась помощь после падения. Ранее чех длительное время восстанавливался после травмы верхней части тела. На тренировке присутствовали лишь три хоккеиста «Рейнджерс», которые и увели Филипа со льда. Он проводил тренировку в красной бесконтактной майке. Это был первый раз, когда форвард катался с командой после того, как получил травму в матче с «Каролиной Харрикейнз» 2 ноября.

«Главным приоритетом организации на протяжении всего этого процесса было здоровье Филипа, и мы продолжим поддерживать его на пути к выздоровлению с целью вернуться в сезоне-2024/2025», — сказано в заявлении «Рейнджерс» в официальных соцсетях.