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Форвард «Рейнджерс» Хитил выбыл до конца сезона из-за травмы

Форвард «Рейнджерс» Хитил выбыл до конца сезона из-за травмы
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24-летний чешский центральный нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил не сможет помочь своей команде в оставшейся части сезона из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, накануне встречи с «Вегас Голден Найтс» (2:5) в субботу, 27 января, Хитил вышел на необязательную тренировку «синерубашечников» и покинул её с помощью партнёров. Ему потребовалась помощь после падения. Ранее чех длительное время восстанавливался после травмы верхней части тела. На тренировке присутствовали лишь три хоккеиста «Рейнджерс», которые и увели Филипа со льда. Он проводил тренировку в красной бесконтактной майке. Это был первый раз, когда форвард катался с командой после того, как получил травму в матче с «Каролиной Харрикейнз» 2 ноября.

«Главным приоритетом организации на протяжении всего этого процесса было здоровье Филипа, и мы продолжим поддерживать его на пути к выздоровлению с целью вернуться в сезоне-2024/2025», — сказано в заявлении «Рейнджерс» в официальных соцсетях.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Ткачук (Жиру) – 11:43     2:0 Чикран (Батерсон, Шабо) – 21:24 (pp)     2:1 Лафреньер (Панарин, Фокс) – 25:51     2:2 Крайдер (Зибанеджад) – 28:33     2:3 Джонс (Панарин, Трочек) – 29:12     2:4 Бродзински (Джонс, Кайлли) – 31:16     2:5 Уилер (Зибанеджад, Крайдер) – 36:54     2:6 Панарин (Лафреньер) – 57:17     2:7 Какко (Бродзински, Густафссон) – 57:52    
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