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Дубль Чинахова и 24 сейва Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в Сиэтле

Дубль Чинахова и 24 сейва Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в Сиэтле
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В Сиэтле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).

В составе победителей голами отметились дважды Джордан Эберле, а также Джаред Макканн и Брэндон Танев.

Обе шайбы гостей в этом матче на счету российского нападающего Егора Чинахова. Его одноклубник и соотечественник голкипер Даниил Тарасов отметился в этой встрече 24 сейвами.

«Сиэтл» набрал 52 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Кракен» 31 января сыграют в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».

«Коламбус» остался с 40 очками и идёт на 15-й строчке Востока. В ближайшей игре «Блю Джекетс» 31 января будут гостить у «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Эберле (Бьёркстранд, Данн) – 12:40 (pp)     2:0 Макканн (Эберле, Татар) – 16:04     3:0 Эберле (Макканн, Бьёркстранд) – 17:58 (pp)     3:1 Чинахов (Сиверсон, Годро) – 47:12     3:2 Чинахов – 55:58     4:2 Танев – 59:47    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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