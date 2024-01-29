Дубль Чинахова и 24 сейва Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в Сиэтле

В Сиэтле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).
В составе победителей голами отметились дважды Джордан Эберле, а также Джаред Макканн и Брэндон Танев.
Обе шайбы гостей в этом матче на счету российского нападающего Егора Чинахова. Его одноклубник и соотечественник голкипер Даниил Тарасов отметился в этой встрече 24 сейвами.
«Сиэтл» набрал 52 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Кракен» 31 января сыграют в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».
«Коламбус» остался с 40 очками и идёт на 15-й строчке Востока. В ближайшей игре «Блю Джекетс» 31 января будут гостить у «Сент-Луис Блюз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 29 января 2024
-
08:47
-
08:40
-
08:19
-
08:05
-
08:00
-
07:38
-
07:14
-
06:58
-
06:47
-
06:33
-
06:00
-
05:40
-
05:24
-
03:37
-
01:00
-
00:38
- 28 января 2024
-
23:55
-
23:47
-
23:41
-
23:25
-
23:01
-
22:45
-
22:29
-
22:15
-
22:08
-
21:47
-
21:38
-
21:20
-
21:15
-
20:50
-
20:34
-
20:19
-
20:13
-
20:10
-
20:04