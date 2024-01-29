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Дубль Чинахова и 24 сейва Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в Сиэтле

В Сиэтле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).

В составе победителей голами отметились дважды Джордан Эберле, а также Джаред Макканн и Брэндон Танев.

Обе шайбы гостей в этом матче на счету российского нападающего Егора Чинахова. Его одноклубник и соотечественник голкипер Даниил Тарасов отметился в этой встрече 24 сейвами.

«Сиэтл» набрал 52 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Кракен» 31 января сыграют в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».

«Коламбус» остался с 40 очками и идёт на 15-й строчке Востока. В ближайшей игре «Блю Джекетс» 31 января будут гостить у «Сент-Луис Блюз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.