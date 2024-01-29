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Доминик Гашек рассказал, почему не вернул деньги, заработанные в России

Доминик Гашек рассказал, почему не вернул деньги, заработанные в России
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58-летний чешский бывший голкипер Доминик Гашек обвинил чешских чиновников в том, что разрешили ему выступать в КХЛ, и рассказал, почему не вернёт деньги, заработанные в России. Гашек играл за «Спартак» в сезоне-2010/2011.

«Да, я играл в КХЛ в сезоне-2010/2011, когда считал Россию достаточно демократическим государством. В то время я никогда бы не подумал, что произойдёт через четыре года. Тогда ни один политик, чиновник или кто-либо ещё не предупреждал меня об опасности или неприемлемости игры в России. За это я осуждаю прежде всего наших законодателей, которые установили такие правила, которые позволяют нашим гражданам работать в России. Наши граждане, в данном случае спортсмены, импортируют туда свой труд и создают ценности, которые Россия использует против нас.

Почему я не вернул деньги, заработанные в России? Я заслужил их своей работой, клуб мне ничего не должен, и я тоже. Я лично от них ничего не требую за то, что ситуация в России изменилась», — цитирует Гашека CNN Prima News.

Напомним, Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что лига позволяет российским игрокам выступать, считая это рекламой спецоперации России на Украине.

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