«Это были самые тяжёлые три месяца в моей жизни». Хитил — о травме до конца сезона

24-летний чешский центральный нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил не сможет помочь своей команде в оставшейся части сезона из-за травмы верхней части тела, полученной в матче с «Каролиной Харрикейнз» 2 ноября. Форвард обратился к болельщикам в своей соцсети.

«Это были самые тяжёлые три месяца в моей жизни, и они были нелёгкими для моей семьи, самых близких людей и, конечно же, для всей организации «Нью-Йорк Рейнджерс». Но мы должны сохранять позитивный настрой даже в эти трудные моменты и просто думать о том, что нас ждёт впереди! Спасибо всем за приятные сообщения! Я вернусь сильнее, чем когда-либо!» — написал Хитил в своей соцсети.

Всего в нынешнем сезоне Хитил провёл лишь 10 матчей, в которых отметился шестью результативными передачами при показателе полезности «0». Это его первый сезон по новому четырёхлетнему контракту на общую сумму в $ 17,75 млн ($ 4,43 млн в год).