«Лишь проблеск того, на что он способен». Главный тренер «Коламбуса» — о дубле Чинахова

Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан прокомментировал дубль российского нападающего Егора Чинахова в матче с «Сиэтлом» (2:4). Россиянин забил оба гола отличными бросками и был признан второй звездой матча с «Кракен».

«Этот парень отлично умеет бросать шайбу, у него хорошее катание, и он достаточно сильный молодой человек. Мы увидели лишь проблеск того, на что он способен. Он стабильно прогрессирует», — цитирует Венсана пресс-служба клуба.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 22-летнего россиянина 24 (14+10) очка в 38 матчах за клуб из Огайо. Он имеет показатель 0,61 очка в среднем за матч в нынешнем сезоне. Чинахов находится в системе «Коламбуса» с сезона-2021/2022.