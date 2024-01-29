Антон Белов рассказал, почему решил завершить карьеру и войти в тренерский штаб СКА

Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов рассказал, почему решил завершить игровую карьеру и войти в тренерский штаб СКА.

«Я, наверное, себе это как-то иначе представлял, но как сложилось, так сложилось. В принципе, уже дальше, я считаю, наверное, не было смысла чего-то ждать. И поступило хорошее предложение от системы СКА.

Тут очень сложная такая ситуация, когда тебе нужно готовиться, ты не принял какого-то точного решения, то ли ты играешь, то ли ты заканчиваешь. Если ты играешь, то нужно готовиться. К чему, к какой команде, в какой момент ты станешь играть, когда ты подпишешь этот контракт. Вот это для меня, наверное, был самый сложный момент. Когда нет точного понимания, что будет завтра, в голове неспокойно, на душе неспокойно, и сейчас, конечно, я понимаю, что уже всё так устаканилось, и я себя очень органично чувствую в новой роли», — сказал Белов в интервью клубному ТВ СКА.

Всего в КХЛ на счету Белова 749 матчей, в которых он набрал 216 (58+158) очков при показателе полезности «+193».