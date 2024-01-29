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КХЛ определила лучших игроков 20-й недели сезона-2023/2024

КХЛ определила лучших игроков 20-й недели сезона-2023/2024
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Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги назвала лучших игроков 20-й недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём признан Владислав Подъяпольский («Лада»). Голкипер записал на свой счёт две победы в трёх матчах недели с 97,12% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 0,97. На счету Подъяпольского два «сухих» матча.

Лучшим защитником признан Семён Чистяков («Авангард»), который забил один гол и отдал три результативные передачи в трёх матчах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим нападающим признан Арсений Грицюк (СКА). На счету форварда три гола и четыре результативные передачи в трёх матчах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим новичком признан нападающий Дмитрий Бучельников («Адмирал»), забивший два гола и отдавший результативную передачу в трёх матчах недели.

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