К 27-й минуте матча «Амур» — «Металлург» обе команды заменили стартовых вратарей

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом». Идёт второй период — счёт 5:4 в пользу хабаровчан.

К 27-й минуте матча обе команды сменили стартовых вратарей. Сначала тренерский штаб «Металлурга» заменил вратаря Александра Смолина на Никиту Подскребалина после трёх пропущенных шайб за 23 минуты. Через несколько минут аналогично после трёх пропущенных шайб был заменён голкипер «Амура» Дмитрий Лозебников, место которого в воротах занял Игорь Бобков, пропустивший шайбу через 43 секунды.

Отметим, что одну из шайб вратарь «Металлурга» Смолин пропустил после броска из средней зоны.