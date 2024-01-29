Илья Ковальчук высказался о выступлении Даниила Медведева на Australian Open

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук оценил выступление теннисиста Даниила Медведева на Australian Open как очень достойное. Россиянин дошёл до финала турнира, где уступил итальянцу Яннику Синнеру в пяти сетах, ведя 2:0 по партиям.

«Мы смотрели его полуфинал, и вчера в раздевалке нам выводили его матч на экран. Даня молодец, жаль, что проиграл, но боролся, он провёл очень достойный турнир. Он классный спортсмен, не очень похож на атлета, но прекрасно играет, всё достаёт. Уверен, у него впереди ещё будут большие победы», — цитирует Ковальчука ТАСС.

Отметим, что для Медведева это уже третье поражение в финале Australian Open (2021, 2022, 2024). После этого турнира Даниил остался третьей ракеткой мира.