Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Ковальчук высказался о выступлении Даниила Медведева на Australian Open

Илья Ковальчук высказался о выступлении Даниила Медведева на Australian Open
Комментарии

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук оценил выступление теннисиста Даниила Медведева на Australian Open как очень достойное. Россиянин дошёл до финала турнира, где уступил итальянцу Яннику Синнеру в пяти сетах, ведя 2:0 по партиям.

«Мы смотрели его полуфинал, и вчера в раздевалке нам выводили его матч на экран. Даня молодец, жаль, что проиграл, но боролся, он провёл очень достойный турнир. Он классный спортсмен, не очень похож на атлета, но прекрасно играет, всё достаёт. Уверен, у него впереди ещё будут большие победы», — цитирует Ковальчука ТАСС.

Отметим, что для Медведева это уже третье поражение в финале Australian Open (2021, 2022, 2024). После этого турнира Даниил остался третьей ракеткой мира.

Материалы по теме
Трагедия Медведева. Почему россиянин, созревший для второго «Шлема», снова оступился?
Трагедия Медведева. Почему россиянин, созревший для второго «Шлема», снова оступился?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android