«Амур» одержал победу над «Металлургом» в сумасшедшем матче с 13 голами

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом». Сверхрезультативный матч закончился победой хабаровчан со счётом 7:6.
Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Амура» Кирилл Капустин. Три результативные передачи отдал Ян Дрозг, ещё три очка в составе хозяев набрал Дмитрий Шевченко. За «Металлург» самым результативным игроком стал нападающий Денис Зернов, забивший гол и отдавший результативную передачу. Отметим, что в матче поучаствовали все четыре вратаря. Основные голкиперы были заменены уже на 27-й минуте матча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Амур» взял реванш за поражение во вчерашнем матче и прервал девятиматчевую серию поражений. «Металлург» завершил дальневосточный выезд и в следующем матче сыграет на домашней площадке с «Авангардом» 2 февраля.
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