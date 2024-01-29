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«Амур» одержал победу над «Металлургом» в сумасшедшем матче с 13 голами

«Амур» одержал победу над «Металлургом» в сумасшедшем матче с 13 голами
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом». Сверхрезультативный матч закончился победой хабаровчан со счётом 7:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
7 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Джонсон) – 02:03 (5x5)     1:1 Капустин – 10:45 (5x5)     1:2 Гололобов (Канцеров, Паливко) – 13:35 (5x5)     2:2 Коршков (Барулин, Бочаров) – 14:01 (5x5)     3:2 Барулин (Шевченко, Дрозг) – 22:58 (5x5)     4:2 Панюков (Хохлачёв, Шевченко) – 26:24 (5x4)     4:3 Михайлис – 26:32 (5x5)     4:4 Гребёнкин – 27:15 (5x5)     5:4 Шевченко (Капустин, Дрозг) – 29:54 (5x5)     6:4 Капустин (Дрозг) – 40:16 (5x5)     6:5 Орехов (Зернов, Акользин) – 42:12 (5x5)     7:5 Бочаров (Брынцев) – 46:59 (5x5)     7:6 Зернов (Карпов) – 50:28 (5x5)    

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Амура» Кирилл Капустин. Три результативные передачи отдал Ян Дрозг, ещё три очка в составе хозяев набрал Дмитрий Шевченко. За «Металлург» самым результативным игроком стал нападающий Денис Зернов, забивший гол и отдавший результативную передачу. Отметим, что в матче поучаствовали все четыре вратаря. Основные голкиперы были заменены уже на 27-й минуте матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» взял реванш за поражение во вчерашнем матче и прервал девятиматчевую серию поражений. «Металлург» завершил дальневосточный выезд и в следующем матче сыграет на домашней площадке с «Авангардом» 2 февраля.

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