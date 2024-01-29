Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» стал третьим участником плей-офф в Восточной конференции КХЛ

«Салават Юлаев» стал третьим участником плей-офф в Восточной конференции КХЛ
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Матч закончился упорной победой уфимцев со счётом 2:1.

Благодаря этой победе уфимцы забронировали себе место в плей-офф. «Салават Юлаев» стал третьим участником розыгрыша Кубка Гагарина текущего сезона-2023/2024 в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Первыми двумя командами стали магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

После 57 матчей текущего сезона уфимский «Салават Юлаев» набрал 77 очков и занимает третью строчку в таблице Восточной конференции. Следующий матч уфимцы проведут 1 февраля на домашней площадке с «Ладой».

Материалы по теме
«Салават Юлаев» в упорном матче одержал волевую победу над «Адмиралом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android