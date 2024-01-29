«Салават Юлаев» стал третьим участником плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Матч закончился упорной победой уфимцев со счётом 2:1.

Благодаря этой победе уфимцы забронировали себе место в плей-офф. «Салават Юлаев» стал третьим участником розыгрыша Кубка Гагарина текущего сезона-2023/2024 в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Первыми двумя командами стали магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

После 57 матчей текущего сезона уфимский «Салават Юлаев» набрал 77 очков и занимает третью строчку в таблице Восточной конференции. Следующий матч уфимцы проведут 1 февраля на домашней площадке с «Ладой».