The Athletic: Андрей Кузьменко — первый кандидат на обмен из «Ванкувера»

Журналист The Athletic Томас Дранс считает, что нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко может быть обменян в дедлайн, если «Кэнакс» захотят усилить состав перед плей-офф.

«Кузьменко — хороший игрок, но он испытывает трудности в своём втором сезоне НХЛ. Он часто играет в четвёртом звене и имеет зарплату в $ 5,5 млн. Если «Кэнакс» пойдут ва-банк в крайний срок обменов, то Кузьменко станет наиболее очевидным кандидатом на роль механизма выравнивания потолка зарплат, чтобы облегчить последствия возможного обмена игрока с крупным контрактом», — цитирует журналиста The Athletic.

Всего в нынешнем сезоне Кузьменко провёл 43 матча, в которых забросил восемь шайб и отдал 13 передач, набрав в общей сложности 21 очко.