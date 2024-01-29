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«Хоккей придуман для зрителей. Сегодня мы устроили шоу». Разин — о 6:7 с «Амуром»

«Хоккей придуман для зрителей. Сегодня мы устроили шоу». Разин — о 6:7 с «Амуром»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в сумасшедшем матче с 13 голами от «Амура» (6:7). В матче приняли участие все четыре вратаря, а оба основных голкипера были заменены уже к 27-й минуте встречи.

«Хоккей придуман для зрителей. Сегодня мы устроили шоу. Жалко, что не со счастливым концом для нашей команды. Порадовали хабаровских болельщиков. Мы, можно сказать, играли без обороны. 44 броска по нашим воротам — это рекорд. У нас начинал матч молодой вратарь, он не виноват — в первом периоде он много ловил. Такое количество голов можно объяснить потерей концентрации. С другой стороны, мы и забили шесть голов. Защитники тоже участвовали в атаке», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

«Металлург» завершил дальневосточный выезд с двумя победами в четырёх матчах и в следующем матче сыграет на домашней площадке с «Авангардом» 2 февраля. Магнитогорцы по-прежнему возглавляют таблицу Восточной конференции КХЛ.

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