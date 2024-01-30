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Олимпийский чемпион поделился мнением о борьбе за восьмое место на Востоке КХЛ

Олимпийский чемпион поделился мнением о борьбе за восьмое место на Востоке КХЛ
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Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о текущей борьбе за последнюю путёвку в плей-офф Кубка Гагарина – 2024 в Восточной конференции между нижнекамским «Нефтехимиком», «Сибирью» и «Амуром».

«Что касается борьбы за восьмое место в Восточной конференции, то назову наиболее предпочтительными шансы «Нефтехимика». По игре, на мой взгляд, нижнекамцы выглядят более уверенно, чем «Амур» и «Сибирь». В «Сибири» я снова не вижу хорошего результата, на это наложился недавний скандал. Думаю, в клубе все ждут окончания сезона и пытаются понять, что будет дальше. «Амур», если выскочит из мышеловки, может приятно удивить и порадовать своих болельщиков. Попадание клубов с Дальнего Востока в восьмёрку сильнейших – это всегда событие», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, что на данный момент восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ занимает «Нефтехимик», набравший 57 очков в 58 матчах. Далее располагаются «Амур» (55) и «Сибирь», имеющие на одну игру меньше.

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