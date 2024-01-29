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СКА проведёт игру с «Локомотивом» в форме, посвящённой 80-й годовщине снятия блокады

СКА проведёт игру с «Локомотивом» в форме, посвящённой 80-й годовщине снятия блокады
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Пресс-служба санкт-петербургского СКА представила специальный комплект формы, в котором армейцы проведут предстоящий домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что особая форма посвящена 80-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады.

Напомним, СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 77 очков в 56 матчах. Аналогичное количество очков и у московского «Динамо» (77), а замыкает тройку ярославский «Локомотив» (76).

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.

Встреча, в которой СКА примет ярославский «Локомотив», состоится сегодня, в понедельник, 29 января. Она пройдёт на стадионе «Ледовый». Начало – в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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