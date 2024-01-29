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Овечкин проводит отдых с семьёй в Дубае, играя с детьми на пляже

Овечкин проводит отдых с семьёй в Дубае, играя с детьми на пляже
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38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время паузы на Матч звёзд НХЛ – 2024 отправился с семьёй на отдых в Дубай (ОАЭ). Об этом стало известно из социальных сетей его жены – Анастасии Шубской.

На опубликованном видео Александр отдыхает на пляже со своими детьми.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, в последнем перед паузой матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:5 ОТ) Овечкин отметился голом и результативной передачей. Для 38-летнего российского капитана «столичных» эта встреча стала 1391-й за карьеру в НХЛ. По соответствующему показателю он сравнялся с легендарным канадцем Дагом Монсом, который занимает 43-ю позицию в списке игроков с наибольшим количеством матчей в лиге.

Всего в 44 матчах нынешнего сезона на счету Александра 31 (9+22) очко при показателе полезности «-17».

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