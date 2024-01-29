КХЛ назвала лакросс-гол Шабанова лучшей заброшенной шайбой по итогам прошедшей недели

Пресс-служба КХЛ опубликовала рейтинг из 10 лучших заброшенных шайб по итогам прошедшей игровой недели, который возглавил лакросс-гол 23-летнего российского нападающего челябинского «Трактора» Максима Шабанова в выездной игре с омским «Авангардом» (5:4).

10-е место: Андрей Белевич («Торпедо»);

9-е место: Райан Спунер («Авангард»);

8-е место: Марат Хайруллин (СКА);

7-е место: Дмитрий Жукенов («Нефтехимик»);

6-место: Никита Гребёнкин («Металлург»);

5-е место: Антон Бурдасов («Трактор»);

4-е место: Николай Демидов («Лада»);

3-е место: Руслан Абросимов («Северсталь»);

2-е место: Владимир Михалёв («Сибирь»);

1-е место: Максим Шабанов («Трактор»).

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