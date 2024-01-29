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КХЛ назвала лакросс-гол Шабанова лучшей заброшенной шайбой по итогам прошедшей недели

КХЛ назвала лакросс-гол Шабанова лучшей заброшенной шайбой по итогам прошедшей недели
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Пресс-служба КХЛ опубликовала рейтинг из 10 лучших заброшенных шайб по итогам прошедшей игровой недели, который возглавил лакросс-гол 23-летнего российского нападающего челябинского «Трактора» Максима Шабанова в выездной игре с омским «Авангардом» (5:4).

  • 10-е место: Андрей Белевич («Торпедо»);
  • 9-е место: Райан Спунер («Авангард»);
  • 8-е место: Марат Хайруллин (СКА);
  • 7-е место: Дмитрий Жукенов («Нефтехимик»);
  • 6-место: Никита Гребёнкин («Металлург»);
  • 5-е место: Антон Бурдасов («Трактор»);
  • 4-е место: Николай Демидов («Лада»);
  • 3-е место: Руслан Абросимов («Северсталь»);
  • 2-е место: Владимир Михалёв («Сибирь»);
  • 1-е место: Максим Шабанов («Трактор»).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на YouTube-канале КХЛ.

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