КХЛ назвала лакросс-гол Шабанова лучшей заброшенной шайбой по итогам прошедшей недели
Пресс-служба КХЛ опубликовала рейтинг из 10 лучших заброшенных шайб по итогам прошедшей игровой недели, который возглавил лакросс-гол 23-летнего российского нападающего челябинского «Трактора» Максима Шабанова в выездной игре с омским «Авангардом» (5:4).
- 10-е место: Андрей Белевич («Торпедо»);
- 9-е место: Райан Спунер («Авангард»);
- 8-е место: Марат Хайруллин (СКА);
- 7-е место: Дмитрий Жукенов («Нефтехимик»);
- 6-место: Никита Гребёнкин («Металлург»);
- 5-е место: Антон Бурдасов («Трактор»);
- 4-е место: Николай Демидов («Лада»);
- 3-е место: Руслан Абросимов («Северсталь»);
- 2-е место: Владимир Михалёв («Сибирь»);
- 1-е место: Максим Шабанов («Трактор»).
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