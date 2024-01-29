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Прав ли Андрей Разин в высказывании о хабаровском телеоператоре?

Прав ли Андрей Разин в высказывании о хабаровском телеоператоре?
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«Чемпионат» предлагает читателям разобраться в ситуации с телеоператором в Хабаровске, в адрес которого негативно высказался главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после встречи на «Платинум-Арене» с хабаровским «Амуром» (6:7).

Специалист назвал работу оператора некомпетентной, в результате чего от него пострадало уже несколько хоккеистов КХЛ и один из арбитров лиги.

Пройти опрос можно, перейдя по ссылке.

Напомним, встреча между «Амуром» и магнитогорским «Металлургом» завершилась победой хозяев льда со счётом 7:6. Благодаря этой победе подопечные Андрея Мартемьянова прервали девятиматчевую серию поражений.

В следующем матче «Амур» начнёт выездную серию игрой с новосибирской «Сибирью». Встреча состоится в пятницу, 2 февраля. Начало – в 15:30 мск.

Календарь КХЛ сезона-2023/2024.
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