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Капитан «Динамо» Миронов провёл яркую драку с 22-летним нападающим «Витязя» Зубовым

Капитан «Динамо» Миронов провёл яркую драку с 22-летним нападающим «Витязя» Зубовым
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой столичное «Динамо» принимает подмосковный «Витязь». Идёт второй период, хозяева впереди – 1:0.

В середине матча 29-летний капитан «Динамо» Андрей Миронов решил выяснить отношения в кулачном поединке с 22-летним нападающим «Витязя» Егором Зубовым. В результате яркого поединка оба хоккеиста остались на льду – их разняли арбитры встречи. Каждому из игроков был выписан большой штраф за драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что для Миронова эта драка стала уже третьей в сезоне. Таким образом, он пропустит следующий матч регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Кудрявцев (Ожиганов, О'Делл) – 35:10 (5x5)    
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