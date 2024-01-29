Капитан «Динамо» Миронов провёл яркую драку с 22-летним нападающим «Витязя» Зубовым

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой столичное «Динамо» принимает подмосковный «Витязь». Идёт второй период, хозяева впереди – 1:0.

В середине матча 29-летний капитан «Динамо» Андрей Миронов решил выяснить отношения в кулачном поединке с 22-летним нападающим «Витязя» Егором Зубовым. В результате яркого поединка оба хоккеиста остались на льду – их разняли арбитры встречи. Каждому из игроков был выписан большой штраф за драку.

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Примечательно, что для Миронова эта драка стала уже третьей в сезоне. Таким образом, он пропустит следующий матч регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо».