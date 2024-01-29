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«Спартак» одержал третью победу кряду, обыграв «Торпедо» в домашнем матче

«Спартак» одержал третью победу кряду, обыграв «Торпедо» в домашнем матче
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2, которая стала для них третьей кряду.

В составе красно-белых отличились Николай Голдобин, Герман Рубцов и Шейн Принс. У нижегородцев забрасывали Мэдисон Боуи и Богдан Конюшков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Спартак», набрав 76 очков в 58 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (68) – на пятой строчке.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.

В следующем матче «Спартак» примет ярославский «Локомотив» (31 января), а «Торпедо» продолжит выездную серию игрой в Москве с ЦСКА (31 января).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Голдобин (Морозов, Цыплаков) – 10:20 (5x5)     1:1 Боуи (Гончарук, Артамонов) – 10:51 (5x5)     2:1 Рубцов (Рукавишников, Голдобин) – 24:40 (5x5)     2:2 Конюшков – 25:27 (5x5)     3:2 Принс (Цыплаков, Галимов) – 48:46 (5x5)    
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