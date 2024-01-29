«Спартак» одержал третью победу кряду, обыграв «Торпедо» в домашнем матче
Поделиться
В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2, которая стала для них третьей кряду.
В составе красно-белых отличились Николай Голдобин, Герман Рубцов и Шейн Принс. У нижегородцев забрасывали Мэдисон Боуи и Богдан Конюшков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, «Спартак», набрав 76 очков в 58 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (68) – на пятой строчке.
В следующем матче «Спартак» примет ярославский «Локомотив» (31 января), а «Торпедо» продолжит выездную серию игрой в Москве с ЦСКА (31 января).
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Голдобин (Морозов, Цыплаков) – 10:20 (5x5) 1:1 Боуи (Гончарук, Артамонов) – 10:51 (5x5) 2:1 Рубцов (Рукавишников, Голдобин) – 24:40 (5x5) 2:2 Конюшков – 25:27 (5x5) 3:2 Принс (Цыплаков, Галимов) – 48:46 (5x5)
Комментарии
- 29 января 2024
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:21
-
22:09
-
21:50
-
21:48
-
21:41
-
21:39
-
21:24
-
21:08
-
20:49
-
20:31
-
20:11
-
19:55
-
19:45
-
19:28
-
19:22
-
19:07
-
18:50
-
18:35
-
18:13
-
18:03
-
18:00
-
17:46
-
17:36
-
17:24
-
17:15
-
17:11
-
17:03
-
16:43
-
16:33
-
16:21
-
16:00
-
15:55
Партнерский контент