«Витязь» одержал волевую победу над московским «Динамо», прервав серию поражений

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичное «Динамо» принимало подмосковный «Витязь». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1, которая прервала их трёхматчевую серию поражений.

Счёт в матче был открыт в середине второго периода 26-летним российским нападающим «Динамо» Павлом Кудрявцевым. Однако в заключительной двадцатиминутке гости не только сравняли счёт усилиями Николая Тимашова, но и спустя минуту вышли вперёд благодаря голу Александра Дарьина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» с 77 очками в 57 матчах сохраняет за собой второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (43) замыкает таблицу на 11-й позиции.