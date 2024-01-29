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«Витязь» одержал волевую победу над московским «Динамо», прервав серию поражений

«Витязь» одержал волевую победу над московским «Динамо», прервав серию поражений
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичное «Динамо» принимало подмосковный «Витязь». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1, которая прервала их трёхматчевую серию поражений.

Счёт в матче был открыт в середине второго периода 26-летним российским нападающим «Динамо» Павлом Кудрявцевым. Однако в заключительной двадцатиминутке гости не только сравняли счёт усилиями Николая Тимашова, но и спустя минуту вышли вперёд благодаря голу Александра Дарьина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» с 77 очками в 57 матчах сохраняет за собой второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (43) замыкает таблицу на 11-й позиции.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Кудрявцев (Ожиганов, О'Делл) – 35:10 (5x5)     1:1 Тимашов (Яровой, Бусыгин) – 44:06 (5x5)     1:2 Дарьин (Савчик, Барак) – 45:17 (5x5)    
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