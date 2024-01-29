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Главный тренер «Витязя» рассказал, какое задание получил от руководства на конец регулярки

Главный тренер «Витязя» рассказал, какое задание получил от руководства на конец регулярки
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Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин подвёл итоги прошедшей выездной игры регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:1).

«Интересная игра. Хочу похвалить своих ребят, которые выстояли против такой сильной команды и хорошо сыграли в меньшинстве, не дав шансов забить лучшему большинству лиги. По мне, игра в третьем периоде – это был один из лучших третьих периодов нашей команды, пока я здесь нахожусь.

Мы проигрывали, и нам ничего не оставалось, кроме как лезть на ворота и искать счастья в атаке. В перерыве попросили ребят сыграть попроще в атаке, делать броски, закрывать вратаря, искать добивания, так и забили все два гола.

Избежать последнего места в конференции – важная цель на конец сезона? Конечно, важно, но ещё я думаю, что нам будет важно сейчас посмотреть свой ближайший резерв. Я получил задание от генерального менеджера посмотреть молодых ребят. Поэтому, может быть, в матче с «Куньлунем» это сделаем», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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