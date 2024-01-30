«Причина в наших головах». Каюмов о поражениях «Локомотива» клубам из нижней части таблицы

25-летний российский нападающий «Локомотива» Артур Каюмов выразил мнение о возможных причинах поражений ярославцев клубам из нижней части турнирной таблицы КХЛ.

«Почему часто проигрываем командам из нижней части таблицы? Причина в нас самих, в наших головах. Всё зависит от нас. Можем как выиграть, так и проиграть. Если мы выходим заряженные, готовы выиграть и играть как команда, быть единым целым, то победа всегда будет за нами», — сказал Каюмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в нынешнем сезоне Каюмов принял участие в 54 матчах в составе «Локомотива», в которых отметился 30 (14+16) результативными действиями при показателе полезности «+17». Всего в КХЛ на его счету 384 встречи и 172 (77+95) очка.